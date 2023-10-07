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Месси вернулся к тренировкам в общей группе

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Помощник главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес сообщил, что нападающий Лионель Месси приступил к полноценным тренировкам.

«Он тренировался в четверг и в пятницу. С каждым днем его состояние улучшается», — приводит ESPN слова Моралеса.

«Интер Майами» также намекнул на участие игрока в матче регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати», опубликовав фотографию Месси с подписью «увидимся завтра» на испанском языке.

21 сентября в матче против «Торонто» 36-летнего аргентинца заменили на 37-й минуте встречи из-за травмы. После этого Месси пропустил четыре игры команды подряд.

Матч регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Цинциннати» состоится 8 августа, начало — в 2.30 по московскому времени.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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