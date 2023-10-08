Месси попал в заявку «Интер Майами» впервые с 21 сентября

Стал известен состав «Интер Майами» на матч регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати».

В запасе остался форвард Лионель Месси, который пропускал 4 матча из-за травмы. Последний раз 36-летний аргентинец выходил в составе «Интера» 21 сентября в игре с «Торонто» (4:0).

В текущем сезоне Месси провел 12 матчей за «Интер Майами», забив 11 голов и сделав 5 результативных передач.

Матч «Интер Майами» — «Цинциннати» пройдет 8 октября и начнется в 2:30 мск.