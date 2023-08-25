Главный тренер «Интер Майами» не исключил, что Месси может остаться в запасе команды

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино выразил беспокойство о физической форме капитана команды Лионеля Месси после нескольких матчей подряд.

«И Месси, и многие другие игроки достигают важного физического предела, и с сегодняшнего дня мы будем оценивать, как подойдем к следующим трем играм. В какой-то момент Месси должен будет остановиться, чтобы восстановиться, потому что играть каждые три-четыре дня — это очень много. Но пока он мне ничего не скажет, он останется на поле. Вы знаете, какой он и как ему нравится играть», — цитирует Marca Мартино.

36-летний аргентинец присоединился к клубу МЛС этим летом. Он сыграл в 8 матчах, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

Следующий матч «Интер Майами» проведет в воскресенье, 27 августа. В рамках регулярного чемпионата МЛС «цапли» сыграют с «Нью-Йорк Ред Буллз».