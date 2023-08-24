Еще одна безумная ночь с Месси. Двумя передачами спас безнадежную игру и вышел в финал Кубка США

Очередная яркая игра великого аргентинца приблизила его к новому трофею.

Открытый кубок США

1/2 финала

«Цинциннати» — «Интер Майами» — 3:3 д.в. (1:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Акоста, 18 (1:0). Васкес, 53 (2:0). Кампана, 68 (2:1). Кампана, 90+7 (2:2). Мартинес, 93 (2:3). Кубо, 114 (3:3).

Серия пенальти — 4:5.

Семь матчей, десять забитых мячей, первый в истории клуба трофей и 44-й — в личной коллекции... Формула американского успеха профессора Месси выглядит впечатляюще. И это было не так просто, как могло показаться со стороны. Пусть Лео и выполнял порой подвиги по расписанию. Сначала — в самом первом матче с «Крус Асуль», задав ритм победным голом со штрафного на четвертой добавленной минуте (2:1). Потом — в плей-офф двумя стандартами вытащив в концовке безумную игру с «Далласом» (4:4).

Уже после того камбека возникло стойкое ощущение, что Кубок лиг от Месси никуда не денется. Далее на повестке появится выполнение самой сложной миссии этого года — вытянуть «Интер Майами» из подвала турнирной таблицы в плей-офф МЛС. Но ее «цапли» начнут выполнять позже остальных, а после праздника им пришлось снова возвращаться в режим, где отсутствует право на ошибку. А именно — к открытому Кубку США.

В отличие от относительно нового Кубка лиг данный турнир — старейший в американском футболе. Его первый розыгрыш состоялся более века назад в сезоне-1913/14, а участие в нем принимают все зарегистрированные в стране клубы, включая любительские. Так, «Интер Майами» до приезда Месси в трех из четырех пройденных раундах обыграл представителей ЮСЛ — второй по статусу лиги страны.

Однако в полуфинале соперник оказался самым сложным из всех возможных — лидер регулярного чемпионата «Цинциннати», который, правда, после рестарта турнира получил 0:3 от «Коламбуса». Но, несмотря на ценность матча, Херардо Мартино в жестком графике пошел на серьезную ротацию состава. В центре поля появился не игравший с апреля бразилец Жеан Мота, а от уже привычной атакующей тройки остался только Месси.

Точнее — осталась двойка, так как «цапли» частично отзеркалили схему соперника с тремя центральными защитниками. Соответственно, Хосеф Мартинес и Тэйлор остались в запасе, тогда как напарником Лео стал Кампана. И пока гости нащупывали новые связи, при помощи рикошета забил другой аргентинский капитан под десятым номером — миниатюрный Лусиано Акоста (161 см), тепло общавшийся с Месси перед стартовым свистком.

Но на поле об этом забылось, и в первом тайме у «цапель» при единственном ударе в створ шансов отыграться не было. Они стали появляться после перерыва, однако сначала давление на ворота «Цинциннати» дало обратный эффект в виде разжавшейся контратакующей пружины. Мартино ответил на 0:2 тройной заменой, и у болельщиков гостей появилась вера в очередное чудо. Естественно, благодаря Месси, со штрафного навесившего на голову сократившему отставание Кампане.

24 августа. Цинциннати — Интер Майами. Лионель Месси. Фото USA Today Sports

Хозяева же остались без третьего гола, так как перед ударом Кубо мяч попал ему в руку, а еще в паре эпизодов бесподобно сыграл герой финала Кубка лиг Каллендер. Но, казалось, и минимального перевеса «Цинциннати» хватит. Защищались хозяева практически идеально, и заголовки про закончившийся запас магии Месси, наверное, многими были подготовлены. А потом в воздухе повис риторический вопрос: «Как ОН это делает?».

Седьмая добавленная к основному времени минута, неприступная стена в штрафной, куда и мышь не проскочит, но Месси все равно отправляет мяч в ту точку, где он во второй раз встречается с головой Кампаны. Ну а дальше шок и непонимание одних, помноженные на кураж других дали логичный результат.

На этот раз без прямого участия Месси — третий гол в начале овертайма организовали свежие Кремаски и Мартинес. Правда, это было слишком сурово по отношению в «Цинциннати» и слишком просто с точки зрения драматургии. «Могут ли сценаристы взять выходной на один вечер? Админ эмоционально опустошен», — шутливо отреагировал на 3:3 и предстоящую серию пенальти один из аккаунтов МЛС в соцсетях.

Ответ — нет. Это шоу должно продолжаться. Месси двенадцатый раз в карьере начал послематчевую серию первым. И в одиннадцатый раз забил. Как и все его партнеры по команде. А Каллендер снова потащил. Финал кубка — 27 сентября, а в ночь на понедельник Месси ждет премьера в МЛС.