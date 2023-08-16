Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Игры
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 04:08

Гол Месси помог «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» выиграл у «Филадельфии» в матче 1/2 финала Кубка лиг — 4:1.

На 3-й минуте нападающий Джозеф Мартинес открыл счет, а в середине тайма ассистировал Лионелю Месси. Перед самым перерывом защитник Жорди Альба довел счет до крупного.

Во второй половине нападающий «Филадельфии» Алехандро Бедойя отыграл один мяч. Однако 19-летний Давид Руис за 6 минут до конца основного времени вернул своей команде преимущество в три мяча.

В финале «Интер Майами» встретится с победителем матча «Монтеррей» — «Нэшвилл». Встреча состоится 16 августа.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
1
0
Читайте также
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Осьминог за 133 миллионов евро. Кто такой Кайседо, который станет самым дорогим футболистом в истории АПЛ
В Москву прилетел самолет МЧС РФ с 16 пострадавшими из Махачкалы
МИ-6 подготовила к отправке в Африку украинский диверсионно-карательный отряд
Байдена упрекнули в игнорировании интересов граждан США в угоду Киеву
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Месси стал третьим лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами»
Месси в шаге от первого американского трофея. Девятый гол аргентинца помог разгромить прошлогоднего финалиста МЛС
Месси, Бускетс и Альба выйдут в стартовом составе «Интер Майами» на полуфинал Кубка лиг
Месси получил повреждение на тренировке «Интер Майами»
Лионель Месси: празднование голов в стиле героев Marvel. Разбираем все отсылы
Месси не остановить: Лео снова забил, Бекхэм доволен
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жорди Альба забил первый гол за «Интер Майами»

Месси стал третьим лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами»
Новости
RSS RSS
Все новости