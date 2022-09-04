Главный тренер «Амкала» Денис Зубко покинул свой пост

Главный тренер любительского клуба Медиалиги «Амкала» Денис Зубко покинул свой пост после матча за 3-е место МКС с 2DROTS, сообщает Metaratings.ru.

«Болейте, переживайте за эту команду. Она будет все равно. Переполняют эмоции. Большое, человеческое спасибо каждому из вас», — обратился Зубко к болельщикам.

«Амкал» по итогам матча с 2DROTS проиграл со счетом 0:1.

«Я был счастлив в «Амкале». Что будет дальше — не знаю», — добавил Зубко.

Специалист возглавил команду в 2019 году. Под руководством Зубко клуб становился победителем МКС в 2021 году, а также прошел в 1/64 финала Кубка России в текущем сезоне.

Матчи 3-го раунда Пути регионов Кубка России пройдут в период с 13 по 15 сентября. Любительская команда блогеров «Амкал» сыграет на своем поле с петербургской «Звездой».