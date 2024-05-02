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Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:41

Новосельцев назвал 2DROTS основой медиалиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев назвал главных фаворитов пятого сезона медийной футбольной лиги.

«2DROTS был и остается топом, этот клуб — основа медиалиги. Что касается «Амкала», то он имеет высокий статус в лиге и большую аудиторию, но сейчас находится в процессе перестройки — спад происходит еще с прошлого сезона, так что будем наблюдать. К этим двум командам добавим «Родину Медиа», Broke Boys, «Титан» и, конечно, ФК «10» — это мой список фаворитов сезона», — приводит слова Новосельцева «Газета.Ru».

Пятый сезон медиалиги стартовал 19 апреля и завершится в июле. В нем принимают участие 20 команд.

Источник: Газета.Ru
Иван Новосельцев
ФК 2Drots
ФК Амкал
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Новосельцев готов стать игроком медиаклуба в случае интересной роли в команде

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