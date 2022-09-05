Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

5 сентября, 12:54

Голкипер «Амкала» Маменко рассказал о драке с футболистами 2DROTS

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Вратарь «Амкала» Александр Маменко рассказал о драке, произошедшей с игроками 2DROTS в матче за 3-е место Московского Кубка Селебрити (МКС).

«Продолжения драки не было. Всем понятно, кто неправ в этой ситуации. Все друг перед другом извинились, все нормально. Инцидент исчерпан», — приводит слова Маменко Vprognoze.ru.

На 78-й минуте матча полузащитник «Амкала» Антон Чужой отмахнулся и ударил по лицу защитника 2DROTS Дениса Гудаева. После потасовки три футболиста получили красные карточки.

«Амкал» принял участие в Кубке России по футболу сезона-2022/23. В 1/64 финала медиакоманда сыграет с санкт-петербургской «Звездой».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10259039-vratar-amkala-mamenko-rasskazal-o-drake-s-igrokami-2drots.html
ФК 2Drots
ФК Амкал
5
1
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко покинул свой пост

Команда «Рубина» сыграет в Медиалиге
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости