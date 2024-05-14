Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:06

Дмитрий Черышев: «Медиалига — это неправильно»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о медиалиге.

«Есть профессиональный, есть непрофессиональный футбол. Вам нравится матч, где, по-моему, одна драка была или две, где Алан Гатагов бегает, а рядом с ним стоят болельщики, которые кричат, высказывают и еще что-то делают, когда они находятся вокруг поля? Вам это нравится? Мне это не нравится. Может быть, это красиво, может быть, вам это интересно, но для меня это неправильно. Тогда это должно быть просто как шоу и все, но не более того. Медиалига — это неправильно», — цитирует Черышева Legalbet.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что не считает медиалигу конкурентом премьер-лиги.

Источник: legalbet.ru
Футбол
Дмитрий Черышев
0
Читайте также
Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
«Известия» опубликовали кадры стрельбы возле ТЦ «Сити Молл» в Петербурге
Макрон заявил о планах Парижа в ближайшее время поставить Киеву новое оружие
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Родины Медиа» прокомментировал возможное участие клубов РПЛ в МКС

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости