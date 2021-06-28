Ответ босса «Браавоса».

В субботу, 26 июня, в юго-западной лиге московского ЛФЛ умер футболист команды «Браавос». Его звали Максим, ему было 17 лет. По словам очевидцев, футболист потерял сознание спустя 5 минут после начала матча, а скорая помощь ехала полчаса. Парню вкололи адреналин, но этого оказалось недостаточно.

Позже президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов сообщил, что футболист был «подставным», так как его не было в заявке на матч.

Корреспондент «СЭ» связался с одним из руководителей команды «Браавос» Александром Челышевым. Он ответил президенту ЛФЛ, а также рассказал подробности инцидента.

— Понятно, что лига хочет избежать ответственности. Но, на мой взгляд, она как раз в основном на них. Дело в том, что есть порядок заявки. Команды ЛФЛ второй лиги могут заявлять игроков сколько угодно в течение сезона. Также написано, что игроки должны предоставлять медицинскую справку, но никто никогда в жизни этих справок не брал. И непонятно, кто эти справки должен выдавать, так как в регламенте не написано.

Факт того, что человек был не в заявке? Да, его там не было, мы нарушили положение лиги о заявках. Мы должны понести какое-то наказание. Но апелляции на тему того, что он был не заявлен, — это попытка сделать вид, что если бы он был заявлен, то у него была бы справка. Но это вранье! Годами играют люди в заявках, никому эти справки не показывавшие. Те, кто играл сейчас, — у них справок тоже не было.

— Как вы пересеклись с Максимом?

— Ситуация простая: пять человек травмированы, еще четыре разъехались по дачам. Люди позвали своих знакомых, чтобы их посмотреть, а потом добавить в заявку. То, что есть человек вне заявки, — такое, к сожалению, бывает.

— Не сообщали вам, какой у него диагноз?

— Из того, что я знаю, — нет. Нужно проводить вскрытие. Непонятно, почему человек в 17 лет... Я так думаю, что какой-то порок, но кто его знает? Пока неизвестно.

— Можно сравнить с тем, что было с Эриксеном?

— У всех этот случай перед глазами. Наверное, это похоже. Если бы приехали вовремя медики с дефибриллятором, то и исход мог быть похожим. Но факт, что на нашем матче даже нормального доктора не было. Надо говорить про это.

— Обычно на матчах ЛФЛ есть медики у поля?

— В этой будке на поле нет ничего более существенного, чем пластырь и перекись. Нет никакого медработника и не было. Там порой сидит какой-то человек, но это происходит случайно. С какой-то командой он приезжает или еще что-то. Штатных медиков там нет. Понятно, что нужна была квалифицированная помощь.

— По регламенту медики должны быть?

— Ничего про это в регламенте нет. Мне кажется, что это должен быть документ на уровне Москомспорта. Это должно регулироваться выше, при допуске проведения соревнований ЛФЛ. По округу играют тысячи людей, поэтому регулирование в любом случае должно быть.

Также мне не нравится, что лига собирает деньги в крупных объемах и не идет на контакт. Они боятся какого-то диалога. Мы просили не играть в жару летом, переносить на другое время. Смирнов еще говорил, что было прохладно, но в Москве такая погода, что даже до 10 вечера довольно душно.

— В этой ситуации можно ли винить ЛФЛ?

— В целом — да. Вот они говорят, что он не заявлен. Давайте даже представим, что все делается по регламенту: посылается заявка в четверг, и он даже пришел и дал какую-то справку. Но нужно понимать, что жара — 35 градусов. Мы ведь помним истории, как натренированные люди в условиях такой погоды падают и получают тепловой удар. Играть в такую погоду просто опасно. И то же самое происходит зимой, потому что зимой сломать ноги на обледенелых полях — это раз плюнуть. Кто-то в лиге должен думать, что в таких условиях нужно отменять игры.

— Обращались ли к вам из правоохранительных органов по поводу смерти Максима?

— Мне звонил следователь. Я не был на матче, но рассказал ему про процесс заявок. Нас три человека, которые управляют командой. Так как меня на том матче не было, то поехал другой человек в полицию на допросы. Дело завели, конечно.

— В каком состоянии находится ваша команда после этого инцидента?

— Мы все в шоке. Человек пришел в первый раз, поэтому мы его не знали. Но, блин, человеку 17 лет. Он пришел поиграть в футбол...

— Его родители с вами не связывались?

— Пытались через того человека, который его привел. Держим связь. Надо отметить, что лига предложила помочь финансово, как только что-то станет понятно. Через какое-то время произойдет сбор средств.