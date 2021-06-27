Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь прокомментировал «СЭ» информацию Sport24 о смерти футболиста Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) во время футбольного матча.

«Раз матча проходил в вечернее время, значит причина была не в московской жаре. Скорее всего, это инфаркт. Человек не мог переносить физические нагрузки, от них и остановилось сердце. Не было медицинского контроля. Это стандартная недосмотренность. Человеку перед занятиями спортом нужны медицинские просмотры.

На любительском уровне все еще опаснее, чем на профессиональном. Они же не постоянно играют и нагружаются. Редкие нагрузки хуже отражаются, всегда может что-то случиться. Ко мне много клиентов ходит, я сам играю на любительском уровне, но всем говорю, что нужно за здоровьем следить", — сказал доктор Лю «СЭ».

По словам президента ЛФЛ Дмитрия Смирнова, погибшего футболиста не было в заявке команды.