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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Стогниенко — о смерти партнера по команде ЛФЛ: «Большая трагедия. Я нахожусь в шоке»

13:46
Владимир Стогниенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Стогниенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор Владимир Стогниенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал смерть игрока в команде «Браавос» на матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ). Стогниенко заявлен за данную команду.

«Я уже два месяца не играю. Был в апреле несколько раз на играх. Мне пока ничего особо неизвестно. Я нахожусь в шоке. Как я понимаю, команда омолодилась. У нас было много таких ветеранов, как я. До капитана пока дозвониться не получается. Знаю ли я умершего игрока? Нет. Я с ним не знаком. Возможно, он появился в последнее время в команде. Нам правда нужно было омоложать состав. Это реально большая трагедия», — сказал Стогниенко «СЭ».

Сегодня портал Sport24 сообщил о смерти игрока в юго-западной лиге ЛФЛ. По словам президента ЛФЛ Дмитрия Смирнова, погибшего футболиста не было в заявке команды.

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