Адвокат Максим Пашков выступил через «СЭ» с заявлением относительно наказания КДК РФС, примененного в адрес судьи Максима Матюнина

«Сегодня, 11 декабря 2020 года, контрольно-дисциплинарным комитетом РФС было принято решение, которым арбитр Максим Матюнин подвергнут дисциплинарной ответственности в виде пожизненного отстранения от деятельности, связанной с футболом.

Объясняя принятое решение, председатель КДК РФС Григорянц заявил: «КДК РФС установил, что действующий на тот момент исполнительный директор «Чайки» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Арбитром были допущены ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора. Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна. В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну и Матюнину, а также аннулировать результат того матча, присудив «Чайке» поражение со счетом 0:3.»

Матюнин М.В. и его защита категорически не согласны с принятым решением и считают его произволом.

Изложенные председателем КДК РФС Григорянцем факты содержатся в Представлении, которое Следственный департамент МВД РФ направил в адрес РФС с целью устранить нарушения законности.

При этом вызывают вопросы следующие обстоятельства.

Следственный департамент заявил, что в его распоряжении имеются факты, неопровержимо свидетельствующие о том, что Баян и Матюнин вступили в сговор с целью обеспечить положительный результат для ФК «Чайка» в матче 1/32 Кубка России по футболу 2018-2019 годов ФК «Чайка» — ФК «Армавир», состоявшемся 22 августа 2018 года.

При этом уголовного дела по данному факту Следственный департамент возбуждать не стал, отправив представление в адрес КДК РФС. КДК РФС своим решением фактически подменил правоохранительные органы, установив наличие подкупа и передачу денег.

Более того, следственные органы не выдвинули никаких юридических претензий к Матюнину М.В. Его процессуальный статус по уголовному делу — свидетель. При этом уголовное дело было возбуждено 24 июня 2019 года, то есть расследуется уже более полутора лет.

Созданная РФС специальная комиссия сочла, что Матюнин М.В. совершил две грубые ошибки на 40 и 62 минутах матча. Указанные ошибки, по мнению комиссии, совершены целенаправленно в пользу ФК «Чайка» и не могут быть объяснены иными обстоятельствами, нежели заинтересованностью Матюнина М.В. в победе ФК «Чайка».

При этом не берется во внимание рапорт инспектора матча Тюмина А.И., который признаков предвзятого судейства у Матюнина М.В. не обнаружил и таких категоричных выводов не делал.

Выводы о предвзятости Матюнина М.В. были сделаны сотрудниками департамента защиты игры РФС Алтуховым О.А. (арбитр первой категории) и Барышниковым И.Н. (арбитром республиканской категории). Департамент судейства и инспектирования РФС, в котором трудятся арбитры более высокой категории, для оценки действий Матюнина М.В. не привлекался.

КДК РФС принял изложенные в представлении СД МВД РФ обстоятельства за установленные и доказанные факты, хотя в тексте представления следователь оперирует иными категориями: «имеются основания полагать что...», «могли быть переданы в целях оказания влияния» и тому подобные термины, то есть следственные органы не высказывают утверждение, а лишь предполагают возможные обстоятельства.

Вызывает удивление и сам факт направления данного Представления в адрес РФС. В силу закона такие представления вносятся после окончания досудебного производства по делу, когда установлены как все обстоятельства преступного деяния, так и причастные к нему лица, и дело направлено в суд для разрешения по существу.

В настоящее время органами предварительного следствия по уголовному делу причастные к преступлению лица не установлены, обвинения в рамках уголовного дела никому не предъявлены, предварительное расследование далеко от окончания. Очевидная преждевременность такого представления также не была принята КДК РФС во внимание.

Матюнин М.В. и его представитель обратили внимание КДК РФС на указанные факты, поставили КДК РФС в известность о том, что ими была направлена жалоба в органы прокуратуры и ходатайствовали об отложении заседания хотя бы до получения решения по жалобе. КДК РФС указанное ходатайство оставил без удовлетворения.

Оставлено без внимания КДК РФС и заявление Матюнина М.В. о нарушении принципа презумпции невиновности при рассмотрении дела, в соответствии с которым все неустранимые сомнения должны быть истолкованы в пользу привлекаемого лица.

Сегодняшнее решение будет обязательно обжаловано в установленном порядке в Апелляционный комитет РФС и, если необходимо, — в Спортивный арбитражный суд.

Также Матюниным М.В. планируется подача жалоб в Генеральную прокуратуру России с просьбой разобраться в уголовном деле.

Адвокат Пашков Максим Леонидович"