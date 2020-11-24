«Это чей-то заказ». Представитель арбитра Матюнина прокомментировал информацию, что судья может быть причастен к «договорнякам»

В понедельник Telegram-каналы Baza и «Мутко против» сообщили, что арбитры Максим Матюнин и Антон Качанов были допрошены полицией по делу о договорных матчах

Следственный департамент МВД начал проверку в отношении двух российских судей, которые могут быть причастны к договорным играм. По данным источника, у сотрудников полиции появились вопросы к Максиму Матюнину (брату арбитра РПЛ Алексея Матюнина) и Антону Качанову, которые работали на матчах «Чайка — Армавир» (1/32 финала Кубка России по футболу сезона-2018/19) и «Чайка» — «Дружба» (игра второго тура ПФЛ того же сезона) соответственно. Обе встречи закончились сухими победами команды из ростовской области.

Указано, что оба арбитра уже неоднократно были на допросах и в ближайшее время могут стать фигурантами новых уголовных дел. Выйти на судей удалось во время расследования дела в отношении бывшего гендиректора песчанокопской «Чайки» Олега Баяна по еще одному договорному матчу — с новороссийским «Черноморцем». Баян уже отстранен от футбола на два года за игру на тотализаторе. Сами судьи пока отрицают свою причастность к договорным играм, однако сотрудникам полиции, по сообщениям указанных выше источников, якобы уже удалось установить, что Антон Качанов регулярно делает ставки на футбольные матчи.

Корреспондент «СЭ» попытался связаться с Матюниным, но это удалось не сразу. Телефон судьи молчал. Однако через несколько часов Максим перезвонил сам и передал трубку своему представителю.

— Я не буду афишировать своего имени, — начал представитель Матюнина. — Но мы готовы высказать свою точку зрения. Для нас совершено не понятно, почему «Чемпионат», «Спорт-Экспресс» воспользовались данными частного Telegram-канала. Подчеркиваем: это неофициальная информация! На сегодняшний день официальным источником является МВД РФ, а точнее департамент, который проводит данное расследование по статье 184. В данном случае СМИ нарушили российское законодательство.

— Каким образом?

— Перешли границу, посягнули на честь и достоинство человека. Мы будем требовать официального опровержения. Если этого не произойдет, значит, встретимся в суде. Сами понимаете, такие вещи опубликовывать из непроверенных источников нельзя. Надо пользоваться проверенными данными. Это во-первых. Во-вторых, есть такое понятие — тайна следствия. Но СМИ ее разгласили. То есть нарушили закон РФ! Только следователи департамента МВД могут давать комментарии. Только суд может вынести решение, виновен человек или нет. А все эти ссылки на непонятные источники... Одним словом, действия СМИ нарушают права нашего клиента.

— Но вы можете ответить на вопрос, подозревается ли Максим Матюнин в организации договорных матчей?

— Там написано, что Максим проходит по данному следствию в качестве свидетеля. У нас нет информации, что в дальнейшем это дело будет переведено в отдельное делопроизводство. Поэтому мы не можем давать комментарии. Максим уже ответил на вопросы. Мы не имеем права разглашать информацию. Вы освещаете спорт. У вас должны быть проверенные источники! А вы запустили эту новость, сославшись на частный Telegram-канал. Мы будем выставлять претензии тем СМИ, которые пользуются большим спросом. Это некрасиво с вашей стороны, согласитесь?

— Мы вам звоним, чтобы получить ваш комментарий по появившейся информации.

— Мы обдумаем наши шаги и все переведем в юридическую плоскость. Кто-то должен за это ответить. Если ведется следствие и оно еще не закончено, а кто-то разглашает информацию... Зачем? Значит, кто-то преследует свои цели. На сегодняшний день можно сказать, что через СМИ пытаются надавить на определенных людей, свидетелей. Это самый настоящий заказ определенных лиц. Никого, видимо, не устраивает, в каком русле ведется дело. Почему названы фамилии только двух арбитров? ФК «Чайка» судили, наверное, человек 100. Тогда все они, получается, находятся под подозрением? Но почему-то написали только две фамилии... Позвольте вам задать вопрос. Как судья может повлиять на исход матча?

— Не могу вам ответить. Здесь остается только гадать...

— Но нужно понимать одну вещь. Эти матчи проходили в 2018 году. На них присутствовали инспектор и делегат, официальные лица. Есть протоколы матчей, где выставляются оценки арбитрам. Наверное, все-таки нужно обратиться к этим документам, чтобы голословно не обвинять человека в организации договорных игр. Если там нет никаких замечаний, то на каком основании можно утверждать уже через два года, что судья в чем-то замешан?! И повторяю, следствие еще не закончено. Дело не передано в суд, и не факт, что его туда передадут. Это неизвестно. А если дело не дойдет до суда, то как будут выглядеть СМИ? Как тогда быть? Считаем, что Baza — не является официальным источником в данном случае. Вы немного поторопились со всем этим делом... Вам следовало обратиться либо в РФС, либо в МВД, и только после этого перепечатывать данные с Telegram-каналов. А так получается, что вы тоже участвуете в давлении на свидетелей. А это запрещается законом РФ. Могу вам еще раз заявить. Это заказ определенной группы людей! Мы будем защищать права своего клиента.

Мы обратились за разъяснениями в службу коммуникаций РФС. На момент публикации комментариев не последовало.