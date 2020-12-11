РФС пожизненно отстранил от футбола арбитра Максима Матюнина

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение по матчу Кубка России сезона-2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром». КДК РФС установил договорной характер встречи и факт сговора исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна и судьи Максима Матюнина. Оба были пожизненно отстранены от футбола, «Чайке» засчитано поражение.

«Сегодня состоялось заседание КДК, на котором были рассмотрены материалы проверки Департамента защиты игры РФС по матчу 1/32 Кубка России по футболу сезона-2018/19 «Чайка» — «Армавир» о наличии признаков его договорного характера, — цитирует официальный сайт РФС Григорьянца. — КДК РФС установил, что действующий на тот момент исполнительный директор «Чайки» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего.

Арбитром были допущены ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора. Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна. В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну и Матюнину, а также аннулировать результат того матча, присудив «Чайке» поражение со счетом 0:3.