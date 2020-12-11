КДК РФС вынес решение по матчу 1/32 финала Кубка России сезона-2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром» (2:0). Как сообщает официальный сайт РФС, был установлен сговор между руководством «Чайки» и арбитром встречи Максимом Матюниным.

Судейство было признано предвзятым, Матюнин и тогдашний исполнительный директор «Чайки» Олег Баян пожизненно отстранены от футбольной деятельности. «Чайке» в той игре присуждено поражение 0:3.

По словам главы КДК Артура Григорьянца, после игры Матюнин незаконно получил от Баяна денежные средства.