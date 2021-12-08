В среду, 8 декабря, «Ростов» на своем официальном сайте сообщил о смерти бывшего игрока и тренера клуба Игоря Гамулы на 62-м году жизни.

Летом 2015 года Игорь Васильевич дал большое интервью обозревателю «Спорт-Экспресса» Юрию Голышаку, в котором рассказал об ошибках молодости и непростых эпизодах тренерской работы.

Приводим один из отрывков большого интервью.

— Футбол вам снится?

— Постоянно. Вот сегодня снилось — так я мяч подработал, передачу хорошую отдал, кто-то забил... Вернуться бы назад, как бы я сыграл на этих стадионах, на этих полях! Наше поколение совсем по-другому с мячом обращалось!

— Доигрались бы до «Ювентуса»?

— Допускаю! А не сыграл из-за своей тупости и глупости. Ко мне эти слова очень подходят. Вспоминаю молодость — елки-палки, какой же я был дурак! Вот зачем мне надо было выпивать? Знаете, какие тогда мысли были?

— Какие?

— Еще не сыграли — а уже до игры «заряжаемся». Затовариваемся. Чтоб вечером засадить. Не думая, что там будет в матче. Водителю автобуса перечисляешь: «Возьми то-то...» Вместо того, чтоб о футболе думать!

А Заварова Лобан взял в руки, любил Сашку страшно. Как сынок ему был. Спрашивал у него: «Что ж друг твой ко мне не идет?»

— Кстати — что?

— Так я же первый на деревне, мне хорошо! Из-за границы не вылезаю, туфли на каблуках. Нужен мне Киев — если я в Луганске король? Ну, дурак! Если по жизни дурак — то дурак. Вот как можно было не уехать в Киев?!

— Не представляю. Второй раз вас Лобановский не звал?

— Два раза он только Заварова звал. Сашка даже сына в честь Лобановского назвал. Потом Валерий Васильевич ушел в сборную, Киев принял Морозов. С Заваровым не сошлись. Сашка одной ногой уже в «Спартаке», вопрос был решен. И тут Лобан вернулся.

— Виктор Чанов рассказывал, что творил Морозов в Киеве. Я был поражен — так здорово работал в Ленинграде, и вдруг зачудил в «Динамо».

— Выпивал он очень много — видно, мозги чуть атрофировались. А про меня Петржела как-то ляпнул глупость — так отвечаю ему: «Я ж свою жизнь в казино не проиграл...»

— Не уважаете это дело?

— Как-то Георгий Антонян, бывший президент «Черноморца», собрал десяток приятелей — и махнули в Монако на Суперкубок! Золотой человек!

Там зашел я в казино. Кинул монетку в автомат, другую — и ушел. Не вставило. Ваня Яремчук был у меня на передаче — он-то проиграл вообще все, что имел. Уже и друзья, и футболисты стали от него шарахаться.

— Слез Ваня с этого дела?

— Не думаю. Такие люди не слезают.

— Самый неожиданный подарок, который получили на 55-летие?

— Не было подарков, тихо прошло. Наверное, все на сборах были в феврале. Вот на 50 лет даже Ахметов звонил. А футбольный клуб «Закарпатье» часы подарил. Вот, глядите.

— С кукушкой?

— Без. На обороте фигню какую-то написали. Я всегда езжу на «Мерседесах», так футболисты подарили золотой брелок. Нестор Шуфрич (президент «Закарпатья». — Прим. «СЭ») поздравил, обещал еще подарок вручить. Но пока что-то не вручил. Еще долг большой остался. Но сложная ситуация, мы понимаем. Вообще-то я парень скромный.

— На белом «Мерседесе».

— Да ну... Заработал. Все последние годы меняю «Мерседесы» E-класса. Чуть доплачиваю — пересаживаюсь на новый. Когда вижу «Мерседес» футболиста Григорьева, просто торчу.

— Это что ж такое?

— Последний, S-класс! Я только стал главным тренером в первой команде — хожу вокруг этой машины, рассматриваю. Дьяков заметил: «Васильич, ты еще работать не начал, а уже на такие машины заглядываешься. Хорошую зарплату назначили?» Двумя предложениями меня на место поставил. Да это я так, отвечаю...

Когда в Харькове сажусь в автомобиль Жени Красникова (бывший спортивный директор «Металлиста» — прим. «СЭ»), вообще все внутри замирает. Но тот совсем дорогой.

— Чеснаускас у вас не проходил в состав года полтора — а ездил на «Бентли».

— «Бентли» у него в Литве вроде бы. По Ростову он ездил на BMW X6. Отличный парень, хороший футболист. В дубле нос не задирал. Сам виноват. Расслабился, сидел в Ростове — вместо того, чтоб искать себе команду...

— «Бентли» не для вас?

— Даже в мыслях нет.

— Почему?

— Потому что я люблю «Мерседес».

— У вашего друга Заварова с «Мерседесом» связана печальная история.

— Да, ехал с семьей через Польшу. Бандиты остановили, отобрали машину. У него тоже Е-класс, только «пикап». Я был в Херсоне, на стадионе подходит ко мне начальник милиции. Сводку прочитал.

Я кинулся дозваниваться, но по телефону Заваров мне ничего говорить не стал. Потом рассказал, при встрече. Было очень страшно — под дулом пистолета... Ладно бы, один. А тут жена, дети. Хорошо, не поколотили.

Полностью интервью Игоря Гамулы за 2015 год можно прочитать — здесь.