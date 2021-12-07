Футбольные династии, забытое дерби, лидерство «Локомотива» и «Краснодара»

Итоги первой половины сезона в Юношеской футбольной лиге.

В субботу вынесенным матчем московского «Спартака» и «Ростова», входящих в группу лидеров, официально завершилась первая половина сезона в ЮФЛ-1. Остальные команды, как в первом, так и во втором дивизионах, ушли на зимний перерыв неделей раньше. Матчи возобновятся в начале марта — ребята, несмотря на перенос двух туров из-за ситуации с коронавирусом в стране, успели провести по 14 игр.

Сезон в ЮФЛ начался 24 июля и продлится до 21 мая следующего года. В двух дивизионах выступают команды 15 академий. В ЮФЛ-1 основу составляют игроки 2004 года рождения, при этом в заявке могут находиться пять игроков старшего возраста. В ЮФЛ-2 выступают футболисты 2005 года рождения и младше.

Дети чемпионов

«Спартак» и «Ростов» бились не просто за престиж — именно последний матч должен был определить, кто проведет всю зиму в статусе лидера ЮФЛ-1. Южане еще каких-то четыре тура назад шли вровень со «Спартаком» и «Краснодаром», но потом сбавили ход.

Зато им удалось завершить год победой. В первом тайме мячом больше владел «Спартак», которого победа выводила в лидеры. Но забить красно-белым не удалось ни до перерыва, ни после. У «Ростова» же отличился Данила Калгушкин, выигравший единоборство у вратаря спартаковцев, и хозяева прервали безвыигрышную серию.

Кстати, злоключения «Ростова» начались еще в невероятном выездном матче против «Зенита». В Петербурге вратарь гостей Алексей Иванов делал все, чтобы его команда уехала домой не с пустыми руками. На 83-й минуте при счете 1:0 он взял пенальти, а через три минуты еще один — уникальный случай для нынешнего сезона во всей лиге. Но исполнявший второй удар Денис Орлов все-таки добил мяч в сетку, а уже в компенсированное время «Зенит» вырвал победу после гола Дмитрия Васильева. Кстати, на счету этого форварда шесть голов в девяти проведенных матчах сезона.

После этого «Ростов» разгромно проиграл «Краснодару», после ковидной паузы были ничьи с ЦСКА и «Локомотивом», а конкуренты тем временем ушли вперед. Впрочем, южане точно могут занести первую часть сезона себе в актив.

Чего, например, не скажешь о «Зените». Прошлогодние чемпионы ЮФЛ-1

начали сезон с неожиданного проигрыша дебютантам из «Академии Кубань», а во втором туре уступили и «Краснодару». Причем «быкам» петербуржцы затем проиграли и в матче второго круга. А еще была неудача с «Чертаново» — в итоге «Зенит» пока вне тройки. Любопытно, что из четырех поражений сине-бело-голубые три потерпели с одинаковым счетом 2:3.

Всех вопросов не снял даже разгром «Мастер-Сатурна» перед перерывом в чемпионате — 8:1 и хет-трик Никиты Вершинина. Забивает «Зенит» много, а вот в обороне у петербуржцев не все в порядке. Еще интересно, что лучший бомбардир прошлого сезона ЮФЛ-2 Аким Белохонов, наколотивший 30 мячей и уже весной привлекавшийся в первый дивизион, в нынешнем чемпионате Юношеской лиги не выходит на поле — он играет за «Зенит» уже в первенстве молодежных команд.

Не могут быть до конца довольны собой и идущие третьими парни из «Чертаново». Еще в начале октября они были безоговорочными лидерами, в девяти турах одержав восемь побед при одной ничьей и впервые пропустив только в пятом туре. И выдавали феерические матчи — например, в 8-м туре они заработали сразу три пенальти во втором тайме матча с ФШМ, реализовали два из них и победили со счетом 3:0. Но во второй половине осени у «Чертаново» что-то разладилось, и в пяти матчах перед перерывом команда набрала всего три очка. Причем соперники у нее были в основном из второй половины турнирной таблицы.

Зато мощно по турнирному пути идет «Краснодар». благодаря победе «Академии Кубань» в стыковых матчах предыдущего сезона болельщики ЮФЛ имеют возможность видеть краснодарское дерби. На уровне РПЛ оно исчезло с 2016 года, и лишь недавно две кубанские команды вновь встретились в Кубке России.

В ЮФЛ же состоялось уже два дерби — и оба раза сильнее оказался «Краснодар». В 3-м туре на своем поле более опытные «быки» устроили новичкам показательный экзамен, забив в их ворота шесть безответных мячей. На своем поле «Краснодар» вообще выглядит очень грозно и пока пропустил всего один мяч.

Во второй раз команды встретились уже в самом конце ноября. И, набравшись опыта, игроки «Академии Кубань» дали бой лидеру. Хотя в середине первого тайма хозяева сначала остались вдесятером, а затем получили 11-метровый в свои ворота, в начале второго тайма им удалось отыграться. И лишь после часа игры «Краснодар» решил дело в свою пользу голами Никиты Гетьмана и Роберта Потиняна — 3:1.

В итоге на паузу «Краснодар» уходит в одном очке от «Спартака». У красно-белых до матча с «Ростовом» было восемь побед в предыдущих девяти матчах и одно неожиданное поражение от «Строгино». Спартаковцы пока лучшие по индексу InStat, а также по результативности, и в этом большая заслуга их главной звезды в нынешнем чемпионате Павла Мелешина.

Эта фамилия отлично знакома болельщикам — отец Павла Алексей Мелешин во второй половине 90-х четырежды становился чемпионом России в составе «Спартака», а последние

10 лет работает тренером в клубной академии. Мелешин-старший был полузащитником, а вот его младший сын бьет бомбардирские рекорды.

В прошлом сезоне он забил 21 мяч в ЮФЛ-2, а в нынешнем на счету Павла уже 16 голов в 13 сыгранных встречах. В том числе хет-трик в матче против «Академии Кубань» и покер в ворота ФШМ в предпоследнем матче года. А также победный мяч в выигранном со счетом 3:0 матче с «Краснодаром» еще в августе. Кроме того, Мелешин уже дебютировал и в молодежке «Спартака», успев отличиться и там. Он не единственный сын известного тренера в своей команде — вместе с ним на поле выходит полузащитник Артемий Гунько.

Кстати, ближайшим преследователем Мелешина в зачете бомбардиров является еще один представитель футбольной династии — Игорь Дмитриев. Это сын известного форварда Сергея Дмитриева, становившегося серебряным призером Евро-1988 и выигрывавшего чемпионат СССР с «Зенитом» и ЦСКА, а российский — со «Спартаком». Сейчас Дмитриев-старший тренирует в СШОР «Зенит». Игорь же регулярно забивает за эту команду — 9 голов в 12 матчах сезона. А с «Рубином» в 9-м туре форвард отличился уже на 57-й секунде — это пока самый быстрый гол турнира. В свои 17 лет Дмитриев уже подписал контракт с «Ленинградцем», выступающим во втором дивизионе взрослого чемпионата России. И именно он — лучший игрок первой части турнира по индексу InStat.

Искры из глаз

Что еще радует болельщиков ЮФЛ — непредсказуемость результатов, борьба на поле и плотность в турнирной таблице. Почти в каждом туре находится матч, в котором соперники забивают друг другу по пять-шесть мячей, а то и больше. Но при этом заведомых мальчиков для битья нет. Например, занимающий последнее место в ЮФЛ-1 «Рубин» пока одержал всего одну победу, зато над «Спартаком» идущее внизу таблицы «Динамо» недавно обыграло «Чертаново». Еще один характерный штрих — первая нулевая ничья в дивизионе была зафиксирована только в 12-м туре, а всего таких матчей в турнире пока сыграно только два.

В отличие от прошлого сезона, когда оба дивизиона выиграли воспитанники «Зенита», на этот раз академии, идущие в лидерах в ЮФЛ-1, являются середняками в ЮФЛ-2 и наоборот. «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Чертаново» среди команд годом младше не на первых ролях. Здесь правят бал «Локомотив», «Динамо», «Рубин», ЦСКА.

К слову, «Зенит» и здесь на подступах к тройке — петербуржцы идут шестыми. Хотя за два тура до паузы были на пару строчек выше. Но уступили «Краснодару», а затем не смогли дома обыграть «Мастер-Сатурн», ведя в счете по ходу матча 1:0 и 3:1. Эту встречу можно назвать наглядной иллюстрацией игры «Зенита» в нынешнем первенстве — петербуржцы стремятся играть в контроль, у них лучший в лиге процент владения мячом и количество передач. Но такой путь не всегда ведет к успеху. «Мастер-Сатурн» нашел слабые места в зенитовской обороне и в концовке забил дважды за четыре минуты.

Если смотреть на те же цифры, то, безусловно, лучшей командой ЮФЛ-2 по итогам первой части сезона является «Локомотив». Его лидерство подтверждено фактами — у железнодорожников лучший показатель по индексу InStat, они с большим отрывом впереди по результативности, забивая больше четырех голов за матч, и пропускают тоже меньше всех. Еще у «Локомотива» самый надежный вратарь — Тимофей Митров отстоял на ноль пять встреч. И лучший бомбардир лиги Вадим Раков, отличившийся уже 20 раз, при этом «Чертаново» он положил три, «Ростову» — четыре, а ФШМ в 6-м туре — сразу пять!

В матче уже второго круга с тем же «Ростовом» у «Локомотива» случилась еще одна сумасшедшая история. Голкиперы обеих команд по ходу матча забили друг другу с 11-метровой отметки. Такое редко увидишь и в сериях послематчевых пенальти, а в игре и подавно. Начал писать историю вратарь южан Михаил Цулая уже на 8-й минуте, причем этот гол так и остался единственным для «Ростова». Митров отомстил визави уже в конце матча, установив окончательный счет — 5:1. Кстати, к тому моменту у «Локо» на поле вышел 15-летний Григорий Лоськов. Сын легенды красно-зеленых в нынешнем сезоне отыграл в ЮФЛ-2 уже 10 игр и забил гол в ворота «Спартака».

И все-таки при всех перечисленных выше заслугах «Локомотив» во главе таблицы опережает «Динамо» всего на два очка. Бело-голубые после невнятного старта набрали такой ход, что должны сейчас жалеть о наступившей паузе. С 25 сентября команда одержала шесть побед подряд, в том числе и над главным конкурентом на его поле. «Локо» в 11-м туре не помог даже дубль Ракова. К перерыву динамовцы уступали со счетом 1:2, но после перерыва их лидеры атаки Денис Боков и Александр Хубулов забили по мячу.

Третьим в списке бомбардиров «Динамо» с шестью голами идет защитник Иван Лепский. Он же является лучшим игроком первой половины турнира по индексу InStat. Также стоит отметить в рядах «Динамо» еще одного игрока группы атаки — Егора Назаренко: он в нынешнем сезоне отдал уже девять голевых передач, причем четыре из них пришлись на домашнюю игру с ЦСКА.

При этом Назаренко не является лучшим ассистентом турнира. Для этого у «Рубина» есть Денис Макаров. Да, мы не ошиблись. Этим летом казанский клуб продал в «Динамо» за немалые деньги полузащитника сборной России Дениса Макарова, но в академии «Рубина» остался его полный тезка. Макаров-2 оформил уже 10 передач и мог бы сделать больше, если бы его на последние матчи года не подняли в ЮФЛ-1.

Говоря о лидерах, нельзя обойти стороной ЦСКА. Да, армейцы пока не совершили ничего сверхъестественного. Но зато они, например, обыграли «Спартак» со счетом 6:0. По три гола в каждом из таймов, пять желтых и две красные карточки — это было настоящее дерби. При этом у ЦСКА в текущем сезоне были и более жесткие матчи. Так, в 11-м туре красно-синие принимали «Академию Коноплева», и обе команды заканчивали игру, имея по девять футболистов. Воистину, никто не хотел уступать.

Помимо этого, армейцы отметились и на медийном фронте. В ноябре защитник команды Джамалутдин Абдулкадыров через соцсети пригласил на матч ЦСКА со СШОР «Зенит» звезду «ТикТока» и певицу Валю Карнавал. Идею подхватили болельщики, которые начали писать тиктокерше в профиль. На игру Валя пока не пришла, но, думается, она теперь точно знает, что такое ЮФЛ. Хотя и без нее ЦСКА выиграл, продлил победную серию до четырех встреч и продолжает погоню за лидерами.

Итак, у футболистов и болельщиков теперь есть три месяца, чтобы отдохнуть, перевести дух, зарядиться эмоциями и продолжить сезон. Судя по всему, после насыщенной осени нас ждет и невероятно жаркая весна.