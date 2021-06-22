Игорь Гамула: «Это позор! Но Черчесова оставить»

Юрий Голышак обсудил провальный вылет сборной с одним из самых ярких персонажей российского футбола.

Давно такого не было — договариваешься с экспертом, звонишь после матча... А тот едва не плачет! А может, и плачет. Просто не видно миру этих слез. Зато слышно. Это Игорь Гамула. Самый чуткий болельщик нашей сборной. Про такого пел когда-то Аркадий Райкин — «добрый зритель в девятом ряду».

Пас Зобнина — переломный момент

— Добрый вечер, Игорь Васильевич.

— Какой же он «добрый»? Вы что?!

— Ах, простите.

— Ну как можно так ошибаться Зобнину, как?! Как можно катить назад? Вы объясните мне!

— В этот момент вам все стало ясно с этим матчем?

— Как раз в этот. Перелом и случился. Забили ответный, кажется, 2:1... А все равно — безнадега! Еще два глотнули. Плачевно!

— Для меня самый характерный момент этого матча — когда датчанин настолько обозрел, что пытался протолкнуть мяч в «очко» Дивееву. А для вас?

— Все, что было после второго гола... Хотя нет, после третьего. Когда нас загнали в штрафную — и принялись издеваться. А третий гол? Сафонов три раза выручал! Все равно добили! Гоняли по штрафной. Не представляю, что произошло с настроением — но и меня выбило из колеи, и их всех. Как первый же удар Дании, ставший голом. Расстроили — слов нет!

Как можно так проиграть? Вы что вообще?

— У вас были надежды на этот матч? Скажите честно.

— Еще какие. Начали-то неплохо! Полчаса энергично прошли, ничего не давали создавать. Головин Шмейхелю вот в ногу попал. Но я старался мысли об этом матче гнать. Боялся додуматься до чего-то не того. Все предчувствия — прочь... А получилось — как всегда.

— Как-то Эдуард Малофеев позвал в раздевалку то ли сборной, то ли московского «Динамо» старенького тренера Михаила Якушина. Помочь с установкой. Тот вскричал: «Сукины дети! Да я сам бы палку отбросил, побежал играть! А вы?» Представим, что Черчесов позвал вас помочь с установкой. Что сказали бы?

— Да ничего не говорил бы. Что мне говорить? Видите, как настроение у меня упало?

— Могу представить.

— Чисто упало!

— Главное, чтоб ничего кроме настроения не падало.

— Не знаю, как можно вот так проиграть. Не ожидал! Можно проиграть 0:1, 1:2... Но 1:4?! Вы что вообще? Не могу отойти. Не понимаю, как так получилось. Представляю, сколько сейчас будет критики на наш футбол. Сейчас все будут искать неправильные решения Черчесова!

— Гильерме припомнят, Смолова.

— Вот-вот!

— А зря?

— Демагогия все это. Перед чемпионатом мира Черчесова тоже все хаяли. Взял он сейчас сильнейших. Я Черчесова поддерживаю. Это мой коллега! Я должен его хаять, что ли? Только поддержка!

Только Черчесов!

— Вам не показалось, что тренер в этом матче слишком явно рассчитывает на ничеечку?

— Играли строго от обороны. Это факт. После первого мяча еще можно было выровнять положение — но второй все сломал. Убил настроение. Не может так ошибаться футболист даже в премьер-лиге. Не говоря про чемпионат Европы.

— Что сказали бы Зобнину в раздевалке ростовского СКА ваших времен?

— Думаю, футболисты ничего не сказали бы. А вот генералы, дилетанты футбольные, наговорили бы много всякого. На этом чемпионате Европы все наши футболисты сыграли ниже своих возможностей — не только Зобнин!

— Одним словом — оставлять Черчесова?

— Оставлять!

— Если не Черчесов — то кто?

— Только Черчесов.

— Допустим, вызывает вас завтра в РФС Александр Дюков. Произносит: «Черчесов уходит, Эштреков занят. Вы готовы?»

— Ну не загружайте меня такой ****** [ерундой]... «Меня вызывают»... Куда меня вызовут?! Меня могут только в пивбар позвать!

Четыре мяча — позор!

— Гроссмейстера Тайманова на игру с Фишером ответственные товарищи провожали словами: «Пусть победит слабейший». Вы тоже понимали, что Дания сильнее — но надеялись?

— После того, как посмотрел их моменты против Бельгии — да, многое стало понятно. Хорошая команда. Но сегодня я смотрю — это другая команда! Почему-то успокоился. А оказывается — зря успокаивался. Просто развалилась наша сборная. Четыре мяча — это позор.

— В чем Дания сильнее?

— Сплотились. Играли дома. Не пустили наших болельщиков. Это их не красит. Думал, наших это разозлит. Да вот что-то не разозлило.

— В чем был наш шанс?

— В организации обороны. Играли бы как в первые полчаса — все было бы отлично. Дания начала бы нервничать. Можно было бы убежать в контратаку. Но один чумовой удар все сломал.

— После поражения своего нижегородского «Локомотива» от «Спартака» тренер Борман вошел в раздевалку и произнес: «Вот те нате, ***** [фигня] в томате». Представляете, как Черчесов сейчас разбирает этот матч?

— Думаю, приблизительно так же. Разнесет раздевалку. Да и я бы разнес. А может, мертвая тишина... Знаете, какая бывает тишина? О-о-о-о-о!

— Какая сразу приходит на ум?

— Когда мой ростовский СКА не обыграл «Кайрат» — и ясно стало, что вылетаем из высшей лиги. В Баку можно не ездить. Вот там была тишина так тишина. Давно я играл. Древний уже.

Мой дом — в Ростове

— Древний-то древний, а место жительства поменяли. Насовсем переехали в Москву?

— Да с чего? Так, найти хорошую работу. Пока — до конца года. Потом видно будет. Мой дом — в Ростове.

— В Ростове у вас года три назад была красивая девушка, белый «Мерседес». Перевезли в Москву?

— Да нет... Некуда пока перевозить!

— Вас развел пятигорский обманщик, дело громкое. Чем закончилось?

— Да ничем. Больше я не видел его никогда. Никто его не видел, никто не знает. Пропал!

— Не сел?

— Даже не ищут. Уголовного дела нет. За что? Человек аферист — придумал, обдурил...

— Отошли от этой истории?

— Неприятное чувство. Стараюсь не вспоминать. Прошло — и прошло. Жизнь идет!