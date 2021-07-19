Допинг-скандал в российском футболе: ФИФА дисквалифицировала трех игроков

Подробности неприятной истории, в центре которой нападающий «Ростова» Владимир Обухов.

Что случилось?

Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о дисквалификации двух российских футболистов и одной футболистки за нарушение антидопинговых правил и дисциплинарного кода организации.

Речь идет о 29-летнем нападающем «Ростова» Владимире Обухове, 28-летнем защитнике Владимире Князеве, который в последнее время выступал за пермскую «Звезду», а также 26-летней Дарье Мещеряковой, ранее игравшей за женскую сборную России U-17 на позиции вратаря.

Обухов дисквалифицирован на шесть месяцев, так как он сотрудничал со следствием и признал свою вину. Срок его дисквалификации истекает 2 декабря 2021 года. Князев и Мещерякова получили двухлетнюю дисквалификацию.

За что их наказали?

Что касается Обухова — а он наиболее известный из всех троих фигурант дела, — то речь идет об истории еще из 2013 года, которая связана с возможной подменой допинг-пробы.

История началась еще в середине марта — тогда в РФС пришло письмо из ФИФА, где говорилось, что в отношении двух российских футболистов и одной футболистки открыто дисциплинарное дело. Как писал «Чемпионат», допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещенного вещества — метандиенона. По мнению ФИФА, были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия. Проба была ложно заявлена в систему АДАМС московской лабораторией как отрицательная, уточняется в документе.

Князев в 2013 году тоже, как и Обухов, выступал за молодежную сборную России и «Торпедо».

То есть вся история относится к расследованию ВАДА по возможным манипуляциям в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год, а также попыткам замести следы махинаций. Именно из-за этого Россия сейчас будет выступать без флага и гимна на Олимпиаде в Токио.

Что происходило с Обуховым все это время?

О том, что ФИФА открыло дисциплинарное дело в отношении Обухова, стало известно 15 марта. На следующий день форвард не полетел вместе с «Ростовом» на матч чемпионата России против «Ротора». После этого он принял участие в трех встречах РПЛ — 25 апреля против «Арсенала» (вышел на замену на 70-й минуте), 10 мая против «Ростова» (вышел на замену на 90-й минуте) и 16 мая против «Краснодара» (вышел на замену на 82-й минуте).

16 июня появилась информация о том, что «Ростов» расторг контракт с Обуховым из-за его возможной дисквалификации. Однако в клубе это опровергли.

«Футбольный клуб «Ростов» не получал никаких документов от ФИФА или РФС касательно дисквалификации нашего футболиста Обухова. Если мы такие документы получим, то будем их изучать. Более того, юридического подтверждения дисквалификации у нас нет», — сказал «СЭ» руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько.

«Конечно, история для футболиста неприятная. Володя — профессионал, занимается индивидуально, тренируется. Уверен, что это время пролетит очень быстро. Уже за полтора месяца до окончания срока дисквалификации он имеет право тренироваться с профессиональными командами. Осталось потерпеть немного. Уверен, что на него будет спрос. Уже сейчас люди спрашивают, интересуются. Огромное спасибо надо сказать юристу Юре Зайцеву, который очень много времени проводил с ФИФА, обменивался мнениями, объяснял, что Володя непричастен к случившемуся. Благодаря его трудам все получилось так, как получилось. Неприятно, конечно, но могло быть и хуже. Работа Юры в очередной раз показывает качество работы его юридической компании.

Без работы футболист не останется точно. Будем смотреть, как и что будет зимой. Безусловно, хотелось бы остаться в премьер-лиге. Там будет видно, кому нужен нападающий. Если не получится остаться в РПЛ, то будем идти в ФНЛ под задачу выйти выш, или уйдем в другие чемпионаты», — сказал уже о дисквалификации агент Обухова Сергей Пушкин «РБ Спорт».