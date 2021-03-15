ФИФА подозревает российских футболистов в применении допинга. Что происходит

Международная федерация возбудила дела в отношении трех спортсменов.

Обухов под подозрением

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил и может быть дисквалифицирован на четыре года, сообщил «Чемпионат». В опубликованном изданием официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева говорится: допинг-проба экс-футболиста «Спартака» и «Торпедо», взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещенного вещества — метандиенона.

В письме ФИФА сообщается: существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия. Департамент разведки и расследований ВАДА пришел к выводу о совершении нарушения футболистом антидопинговых правил, но проба была ложно заявлена в систему АДАМС московской лабораторией как отрицательная, уточняется в документе.

Если Обухов не сможет доказать свою невиновность в ходе дисциплинарного разбирательства ФИФА, ему грозит дисквалификация на четыре года, отмечает источник.

Реакция агента Обухова

Агент нападающего Сергей Пушкин отреагировал на обвинения в адрес футболиста «Ростова» в комментарии Metaratings.ru. Он подтвердил, что проблема существует.

«Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в Сеть попало. Письмо от ФИФА — вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами все видите», — сказал Пушкин.

Экс-спартаковец Владимир Обухов. Фото Никита Успенский, —

Реакция РФС

Служба коммуникаций РФС на запрос об Обухове предоставила СМИ официальное заявление. В нем подтверждается, что ФИФА возбудила дела в отношении трех российских спортсменов.

«Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу», — говорится в сообщении РФС.

Экс-игрок «Торпедо» и молодежной сборной Иван Князев. Фото Никита Успенский, —

Кто еще под подозрением

Как сообщил Telegram-канал «Мутко против», второй футболист из актуального списка ФИФА — защитник Иван Князев. Он тоже, как и Обухов, в то время выступал за молодежную сборную России и «Торпедо». А футболистка, о которой идет речь, — экс-вратарь юниорской сборной Дарья Мещерякова.

История с подозрением российских спортсменов (в частности футболистов) относится к скандальному допинговому расследованию ВАДА по возможным манипуляциям с 2012 по 2015 год. В известном докладе канадского профессора Ричарда Макларена говорилось о массовом сокрытии положительных допинг-проб в московской лаборатории. Следствие было построено на основе показаний информатора ВАДА, экс-главы лаборатории Григория Родченкова. В разное время назывались 11 подозреваемых футболистов, а также 34 (те же 11 и все, кто входил в заявку сборной России на чемпионат мира-2014).

Князев упоминался СМИ в «списке 11» еще в августе 2016 года. В феврале 2018-го информацию о запросе ФИФА по этому игроку и Руслану Камболову подтвердил экс-президент РФС и министр спорта Виталий Мутко, занимавший тогда должность вице-премьера РФ.