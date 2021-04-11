Врио главы республики Мордовия дал поручение возродить профессиональный футбольный клуб
Врио главы республики Мордовия Артем Здунов дал поручение президенту Федерации футбола республики Александру Егорову возродить в республике профессиональный футбольный клуб.
«Я считаю, что вся республика должна играть в футбол, — цитирует Здунова «Известия Мордовии». — В каждом районе должны играть в футбол. Тогда и футбол будет красочным и ярким».
«Перед нами стоит очень ответственная задача, для решения которой мы приложим максимальные усилия, — подчеркнул президент Федерации футбола республики Александр Егоров. — В Мордовии будет активно развиваться детско-юношеский футбол. Постепенно мы обязательно придем к тому, что костяк главной команды Мордовии будут составлять местные воспитанники. Наряду с этим, перспективные таланты будут иметь шанс проявить себя в Юношеской футбольной лиге. Выражаем особую признательность Артему Алексеевичу. Нет никаких сомнений в том, что футбол будет находиться под его пристальной опекой, и станет важной составляющей спортивной жизни в нашей республике».
В ближайшее время болельщикам будет предложено выбрать название для команды, которая, начиная с сезона-2021/2022, будет представлять интересы региона в профессиональном футболе.
«Мордовия» в прошлом сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняла 20-е место. Ранее директор клуба Николай Левин сообщил о задолженности «Мордовии» в размере 43 миллионов рублей. Это не позволило клубу получить лицензию на участие в новом сезоне ФНЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://izvmor.ru/novosti/sport/artyom-zdunov-rasskazal-poyavitsya-li-v-mordovii-professionalnyj-futbolnyj-klub/
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