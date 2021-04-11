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Врио главы республики Мордовия дал поручение возродить профессиональный футбольный клуб

16:47
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Врио главы республики Мордовия Артем Здунов дал поручение президенту Федерации футбола республики Александру Егорову возродить в республике профессиональный футбольный клуб.

«Я считаю, что вся республика должна играть в футбол, — цитирует Здунова «Известия Мордовии». — В каждом районе должны играть в футбол. Тогда и футбол будет красочным и ярким».

«Перед нами стоит очень ответственная задача, для решения которой мы приложим максимальные усилия, — подчеркнул президент Федерации футбола республики Александр Егоров. — В Мордовии будет активно развиваться детско-юношеский футбол. Постепенно мы обязательно придем к тому, что костяк главной команды Мордовии будут составлять местные воспитанники. Наряду с этим, перспективные таланты будут иметь шанс проявить себя в Юношеской футбольной лиге. Выражаем особую признательность Артему Алексеевичу. Нет никаких сомнений в том, что футбол будет находиться под его пристальной опекой, и станет важной составляющей спортивной жизни в нашей республике».

В ближайшее время болельщикам будет предложено выбрать название для команды, которая, начиная с сезона-2021/2022, будет представлять интересы региона в профессиональном футболе.

«Мордовия» в прошлом сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняла 20-е место. Ранее директор клуба Николай Левин сообщил о задолженности «Мордовии» в размере 43 миллионов рублей. Это не позволило клубу получить лицензию на участие в новом сезоне ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://izvmor.ru/novosti/sport/artyom-zdunov-rasskazal-poyavitsya-li-v-mordovii-professionalnyj-futbolnyj-klub/

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