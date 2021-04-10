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19-й тур ЮФЛ: «Зенит» обыграл «Ростов» и остался на вершине таблицы

22:53

10 апреля состоялся 19-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003 года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004 года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Матч «Зенит» — «Ростов» состоялся в Санкт-Петербурге в субботу и завершился победой хозяев — 2:1. Дубль в ворота гостей оформил Аким Белохонов. Гости ответили мячом в исполнении Никиты Шепета. В другом матче тура «Краснодар» благодаря голу Рустама Берзегова обыграл в гостях «Локомотив» со счетом 0:1. Таким образом между лидерами чемпионата сохранился разрыв в три очка.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

«Академия Коноплева» — ФШМ — 0:0
«Строгино» — ЦСКА — 2:1
«Рубин» — СШОР «Зенит» — 2:3
«Спартак» — «Чертаново» — 0:1
«Мастер-Сатурн» — «Динамо» — 5:1

ЮФЛ-2

«Академия Коноплева» — ФШМ — 2:1
«Строгино» — ЦСКА — 3:2
«Рубин» — СШОР «Зенит» — 0:0
«Спартак» — «Чертаново» — 0:0
«Зенит» — «Ростов» — 5:1
«Локомотив» — «Краснодар» — 1:0

Следующий тур ЮФЛ состоится 17 апреля.

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

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