Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Экс-глава департамента судейства РФС Егоров сфотографировался с баяном после товарищеского матча в Мордовии

00:20
Теги:

Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, ныне занимающий пост президента федерации футбола Мордовии, сфотографировался после товарищеского матча в Саранске с баяном.

Ранее Егорову было дано поручение от Врио главы Мордовии Артема Здунова возродить в республике профессиональный футбольный клуб. В ближайшее время болельщикам будет предложено выбрать название для команды, которая, начиная с сезона-2021/22, будет представлять интересы региона в профессиональном футболе.

«Мордовия» в прошлом сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняла 20-е место. Ранее директор клуба Николай Левин сообщил о задолженности «Мордовии» в размере 43 миллионов рублей. Это не позволило клубу получить лицензию на участие в новом сезоне ФНЛ.

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...