Экс-глава департамента судейства РФС Егоров сфотографировался с баяном после товарищеского матча в Мордовии

Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, ныне занимающий пост президента федерации футбола Мордовии, сфотографировался после товарищеского матча в Саранске с баяном.

Ранее Егорову было дано поручение от Врио главы Мордовии Артема Здунова возродить в республике профессиональный футбольный клуб. В ближайшее время болельщикам будет предложено выбрать название для команды, которая, начиная с сезона-2021/22, будет представлять интересы региона в профессиональном футболе.

«Мордовия» в прошлом сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняла 20-е место. Ранее директор клуба Николай Левин сообщил о задолженности «Мордовии» в размере 43 миллионов рублей. Это не позволило клубу получить лицензию на участие в новом сезоне ФНЛ.