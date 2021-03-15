Врач Безуглов прокомментировал подозрение ФИФА в адрес российских футболистов в употреблении допинга

Председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов 15 марта прокомментировал письмо ФИФА, в котором российских футболистов подозревают в употреблении допинга восемь лет назад.

«Медицинский комитет РФС получил всю необходимую информацию по делам о возможном нарушении антидопинговых правил тремя футболистами и в самое ближайшее время проведет собственное расследование с привлечением службы безопасности РФС. Обязательно будет собрана вся информация и опрошены все заинтересованные лица», — заявил Безуглов для релиза РФС.

«Несмотря на то, что речь идет о 2013 годе, в РФС озабочены сложившейся ситуацией и примут все необходимые меры в рамках устоявшейся в российском футболе политики нулевой толерантности к любым формам нарушения антидопинговых правил. В то же время уверен, что выводы о виновности футболистов делать абсолютно преждевременно и союз окажет спортсменам всю необходимую помощь юридического и организационного порядка», — добавил Безуглов.

15 марта портал «Чемпионат.ком» опубликовал письмо ФИФА к РФС, в котором подозревает нападающего «Ростова» Владимира Обухова в употреблении допинга.

Позже Российский футбольный союз подтвердил, что двоих футболистов и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году. По данным Telegram-канала «Мутко против», вторым футболистом является игрок «Звезды» Иван Князев, а девушкой-футболисткой — Дарья Мещерякова.