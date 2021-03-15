Футболиста «Ростова» Обухова подозревают в употреблении допинга

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в употреблении допинга, сообщает «Чемпионат» 15 марта.

По данным источника, ФИФА направила в РФС письмо, в котором сообщается, что в 2013 году во время сборов молодежной сборной России тест на допинг футболиста дал положительный результат. В организме Обухова был обнаружен метандиенон.

Кроме того, ФИФА подозревает Московскую лабораторию в скрытии положительной допинг-пробы.

«Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия. Кроме того, департамент разведки и расследований ВАДА пришел к выводу, что вы совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как отрицательная», — сообщается в письме.

Если Обухов не сможет доказать свою невиновность в ходе дисциплинарного разбирательства ФИФА, ему грозит дисквалификация на четыре года, отмечает источник.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 29-летний Обухов провел 16 матчей и результативными действиями не отличался.