Юрист назвал возможный срок наказания для российских футболистов, обвиняемых ФИФА в применении допинга

Спортивный юрист Артем Пацев 15 марта в интервью ТАСС рассказал о возможном наказании для российских футболистов и футболистки, которых ФИФА обвиняет в применении допинга.

«Там есть десять разных составов нарушений, за каждое — свое наказание. Сейчас дело только о возможном нарушении, поэтому есть очень много разных вариантов. По большинству нарушений базовая санкция тогда была два года. Это средний показатель с учетом того, что нарушение совершалось в первый раз. Если есть отягчающие обстоятельства, может быть четыре года и за первое нарушение. Разброс большой, нужно иметь более подробную информацию, чтобы говорить о возможных санкциях», — считает юрист.

15 марта портал «Чемпионат.ком» опубликовал письмо ФИФА к РФС, в котором подозревает нападающего «Ростова» Владимира Обухова в употреблении допинга.

Позже Российский футбольный союз подтвердил, что двоих футболистов и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году. По данным «Мутко против», вторым футболистом является игрок «Звезды» Иван Князев, а девушкой-футболисткой — Дарья Мещерякова.