Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Умер вице-чемпион Европы Юрий Шикунов

18:25
Юрий Шикунов. Фото РПЛ
Юрий Шикунов. Фото РПЛ

15 марта, на 82-м году жизни, скончался бывший футболист сборной СССР Юрий Шикунов, сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги.

На клубном уровне Шикунов выступал за таганрогское «Торпедо», ростовские СКА и «Ростсельмаш». Со сборной СССР завоевал серебро чемпионата Европы-1964, а со СКА — серебро чемпионата СССР-1966.

Дважды Шикунов попадал в список 33 лучших игроков СССР.

После завершения карьеры Шикунов работал начальником СКА, тренером в «Ростсельмаше» и возглавлял «Шахтер» из Шахт.

5 декабря в возрасте 83 лет ушел из жизни другой легендарный футболист СКА и сборной СССР — чемпион Европы-1960 Виктор Понедельник.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26337.html

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир