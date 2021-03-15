РФС подтвердил, что ФИФА подозревает российских футболистов в применении допинга

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на информацию о том, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в применении допинга.

В РФС не назвали имена, однако подтвердили: из ФИФА было получено письмо о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом, как отмечается, речь не идет об игроках сборной России.

«Российским футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки, — говорится в сообщении РФС. — При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу».

Напомним, сегодня «Чемпионат» сообщил о том, что ФИФА направила в РФС письмо, в котором сообщается: в 2013 году во время сборов молодежной сборной России тест на допинг футболиста Владимира Обухова дал положительный результат на метандиенон и при этом был заявлен как отрицательный. Кроме того, ФИФА и ВАДА подозревают Московскую лабораторию в скрытии положительной допинг-пробы.