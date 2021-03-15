Источник назвал имя российской футболистки, обвиняемой ФИФА в применении допинга

Вратарь Дарья Мещерякова является футболисткой, которую ФИФА подозревает в употреблении допинга, сообщает Telegram-канал «Мутко против» 15 марта.

По данным источника, фамилия 25-летней Мещеряковой упоминается в письме ФИФА к РФС.

15 марта портал «Чемпионат.ком» опубликовал письмо ФИФА к РФС, в котором подозревает нападающего «Ростова» Владимира Обухова в употреблении допинга.

Позже Российский футбольный союз подтвердил, что двоих футболистов и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году. По данным «Мутко против», вторым футболистом является игрок «Звезды» Иван Князев.