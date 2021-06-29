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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Умер президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов

16:42
Виктор Горлов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Горлов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

29 июня стало известно, что скончался президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Ему было 68 лет.

«Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Николаевича», — говорится в сообщении.

Детская футбольная лига (ДФЛ) — общественная организация, осуществляющая Уставную деятельность по развитию и популяризации детского футбола в России исключительно за счет самостоятельно привлеченных спонсорских средств.

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Иван Шитик все материалы автора

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