Умер президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов
16:42
29 июня стало известно, что скончался президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Ему было 68 лет.
«Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Николаевича», — говорится в сообщении.
Детская футбольная лига (ДФЛ) — общественная организация, осуществляющая Уставную деятельность по развитию и популяризации детского футбола в России исключительно за счет самостоятельно привлеченных спонсорских средств.
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