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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Колосков отреагировал на новость о смерти президента ДФЛ Горлова

17:15
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о смерти президента Детской футбольной лиги Виктора Горлова. Ему было 68 лет.

«Я его прекрасно знал. Он был одним из настоящих футбольных энтузиастов. Именно он придумал идеальный турнир — Детскую футбольную лигу. Его роль в пропаганде футбола и повышении мастерства футболистов неоценима. Это очень большая потеря для футбола. Он был одним из последних энтузиастов, который работал не за деньги, а за совесть. Считаю, что это очень хороший пример для подражания», — сказал Колосков «СЭ».

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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