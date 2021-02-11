Широков рассказал о завершении дела с арбитром Данченковым

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об инциденте, произошедшем с арбитром Никитой Данченковым в матче любительских команд в августе 2020 года.

«Чего хотел потерпевший, я не знаю. Какой-то правды... Но она сразу была, там нельзя было по-другому интерпретировать эпизод. Что касается дальнейшего раздувания, не знаю, может быть, его ввели в заблуждение друзья, адвокаты. В итоге все в этой истории в минусах, в том числе и он», — цитирует Широкова «Рейтинг Букмекеров»

«В пределах суммы, которую выписали (по суду), может быть, чуть больше, можно было решить вопрос. Понимаю, что я не прав, готов был компенсировать. Но он не хотел или ему сказали, что не надо», — добавил Широков.

Во время игры экс-игрок сборной ударил судью кулаком в лицо, пытался добить упавшего ногами и кричал в его адрес оскорбления. Широков напал на арбитра после того, как после падения в чужой штрафной не получил право на пенальти.

25 декабря прошлого года Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Сразу после приговора суда Широков выставил на аукцион бутсы, в которых бил арбитра. Полученные 100 тысяч рублей бывший футболист передал костромскому детскому дому №1.