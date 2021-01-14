Директор костромского детского дома: «Фамилию Широков слышу в первый раз»

Директор детского дома №1 города Костромы Ольга Горбикова прокомментировала «СЭ» информацию о переводе на счет учреждения 100 тысяч рублей от Романа Широкова.

Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин сообщил, что что экс-футболист сборной России продал бутсы, в которых он играл в скандальном матче, завершившемся избиением арбитра Никиты Данченкова. Деньги от продажи Широков передал детскому дому № 1 города Костромы.

— Ни от какого Широкова нам деньги не поступали, — заявила Горбикова «СЭ». — Поступали 100 тысяч, но совсем от частного лица.

— От кого?

— Я не знаю, у меня в счете не указано. Поступило 100 тысяч, но не указано, от кого. Написано «на нужды детского дома» и все.

— Никаких контактов с Романом Широковым у вас не было?

— Я Широкова такого вообще не знаю, впервые слышу о нем. Фамилия мне ни о чем не говорит. Да, 100 тысяч поступили, мы их уже израсходовали на нужны детского дома. Но от кого пришли эти деньги, я не знаю.

(Константин Колмаков)