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Широков приговорен к обязательным работам и штрафу в 100 тысяч рублей за избиение арбитра

Роман Широков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Роман Широков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Широков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм арбитру Никите Данченкову во время любительского турнира.

Изначально прокурор требовал год и 10 месяцев ограничения свободы, а гражданский иск за моральную компенсацию составлял 500 тысяч рублей.

В августе Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Видео драки появилось в социальных сетях. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

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