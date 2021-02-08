Источник: Широкову понизили зарплату с 50 до 30 тысяч рублей

Юридическая фирма «Логос» снизила зарплату бывшему капитану сборной России по футболу Роману Широкову, утверждает Telegram-канал Mash.

Зарплата экс-футболисту понижена с 50 до 30 тысяч рублей. Отмечается, что это единственный официальный доход Широкова.

На суде об избиении арбитра Никиты Данченкова во время любительского матча Широков заявил, что мало зарабатывает и не может позволить себе выплатить крупные штрафы.

С учетом того, что Широков отец двух детей, компенсацию арбитру в размере 100 тысяч рублей он будет выплачивать порционно, примерно по 5 тысяч рублей в месяц.

Фирма «Логос» понизила зарплату Роману Широкову. Фото Mash

Помимо штрафа, суд назначил Широкову наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.