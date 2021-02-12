Федеральный проект «Спорт — норма жизни» стал партнером Всероссийского смотр-конкурса РФС «Россия — футбольная страна!», информирует пресс-служба Минспорта 12 февраля.

«Спорт — норма жизни» нацелен на увеличение количества граждан России, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Конкурс Российского футбольного союза направлен на поиск и поощрение проектов массового футбола, вовлекающих взрослых и детей, мужчин и женщин, а также людей с ограниченными физическими возможностями в занятия одним из самых популярных в России видов спорта.

«Многие увлеченные футболом люди создают команды, проводят фестивали и организуют любительские футбольные лиги в разных городах, районах и регионах России. РФС стремится поддерживать таких людей, мотивировать их развивать действующие проекты и создавать новые, что полностью соответствует идее федерального проекта «Спорт — нома жизни», — говорится в сообщении Минспорта.

Министр спорта Российской федерации Олег Матыцин прокомментировал сотрудничество, отметив, что ф едеральный проект «Спорт — норма жизни» стремится привлекать партнеров для реализации его главной задачи — привлечению людей к регулярным занятиям спортом. По его словам, футбол — один из самых популярных в России видов спорта.

«М ы с воодушевлением рассматриваем инициативу Российского футбольного союза по запуску важного для достижения целей нацпроекта «Демография» смотр-конкурса «Россия — футбольная страна!», — отметил Матыцин. - Уверен, что в нашей стране есть много социальных футбольных проектов, которые вовлекают в этот вид спорта людей разного социального статуса и физических возможностей. Каждый житель России, занимающийся спортом, важен для нас. Уверен, что партнерство федерального проекта «Спорт — норма жизни» и смотр-конкурса «Россия — футбольная страна» начнет новую главу в развитии массового футбола в России».

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков также считает, что развитие массового футбола — одно из важнейших направлений работы Российского футбольного союза.

«Как и наши партнеры из Министерства спорта, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше жителей нашей страны приобщались к спорту и здоровому образу жизни, — сказал Дюков. - Благодаря смотр-конкурсу «Россия — футбольная страна!» мы сможем найти и наградить авторов лучших инициатив, вовлекающих людей в футбол, помочь перспективным проектам в развитии и показать людям, неравнодушным к нашему виду спорта, что создать команду, лигу или фестиваль не так сложно, как кажется.