Минспорт РФ поддержит смотр-конкурс «Россия — футбольная страна!»
Федеральный проект «Спорт — норма жизни» стал партнером Всероссийского смотр-конкурса РФС «Россия — футбольная страна!», информирует пресс-служба Минспорта 12 февраля.
«Спорт — норма жизни» нацелен на увеличение количества граждан России, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Конкурс Российского футбольного союза направлен на поиск и поощрение проектов массового футбола, вовлекающих взрослых и детей, мужчин и женщин, а также людей с ограниченными физическими возможностями в занятия одним из самых популярных в России видов спорта.
«Многие увлеченные футболом люди создают команды, проводят фестивали и организуют любительские футбольные лиги в разных городах, районах и регионах России. РФС стремится поддерживать таких людей, мотивировать их развивать действующие проекты и создавать новые, что полностью соответствует идее федерального проекта «Спорт — нома жизни», — говорится в сообщении Минспорта.
Министр спорта Российской федерации Олег Матыцин прокомментировал сотрудничество, отметив, что федеральный проект «Спорт — норма жизни» стремится привлекать партнеров для реализации его главной задачи — привлечению людей к регулярным занятиям спортом. По его словам, футбол — один из самых популярных в России видов спорта.
«Мы с воодушевлением рассматриваем инициативу Российского футбольного союза по запуску важного для достижения целей нацпроекта «Демография» смотр-конкурса «Россия — футбольная страна!», — отметил Матыцин. - Уверен, что в нашей стране есть много социальных футбольных проектов, которые вовлекают в этот вид спорта людей разного социального статуса и физических возможностей. Каждый житель России, занимающийся спортом, важен для нас. Уверен, что партнерство федерального проекта «Спорт — норма жизни» и смотр-конкурса «Россия — футбольная страна» начнет новую главу в развитии массового футбола в России».
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков также считает, что развитие массового футбола — одно из важнейших направлений работы Российского футбольного союза.
«Как и наши партнеры из Министерства спорта, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше жителей нашей страны приобщались к спорту и здоровому образу жизни, — сказал Дюков. - Благодаря смотр-конкурсу «Россия — футбольная страна!» мы сможем найти и наградить авторов лучших инициатив, вовлекающих людей в футбол, помочь перспективным проектам в развитии и показать людям, неравнодушным к нашему виду спорта, что создать команду, лигу или фестиваль не так сложно, как кажется.
Дюков уверен, что все это приблизит к тому, чтобы каждый желающий заниматься футболом имел возможность делать это в максимальной близости от своего дома, а самые талантливые из молодых участников могли получить шанс в профессиональном спорте.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю