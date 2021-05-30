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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Семак прокомментировал победу «Зенита» U-14 в финале чемпионата России

17:57
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» посетил финал чемпионата России (U-14), в котором сине-бело-голубые под руководством Максима Коваленко и Константина Линева обыграли «Спартак» (1:0).

«Рад, что у меня получилось посетить финальный матч среди ребят 2007 года рождения. Так уж сложилось, что в финале встретились принципиальные соперники — «Спартак» против «Зенита». Очень интересный матч. Моменты были очень хорошие и у одних, и у других ворот, матч держал в напряжении. Болельщики, которые пришли сегодня посмотреть и поддержать своих ребят, получили удовольствие — так же, как и я. Азарт, в котором проходил матч, не оставил никого равнодушным. Я рад за ребят из Академии «Зенита» — победили, выстояли в непростом матче. У спартаковцев были хорошие моменты, чтобы исправить положение и свести матч к положительному для себя результату, но удача была на стороне «Зенита». Но удачу тоже нужно заслужить. Ребята сегодня это сделали своим трудом, самоотдачей, желанием. Поздравляю ребят и тренерский штаб с заслуженной победой», — приводит слова Семака сайт «Зенита».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-30-sergey-semak-o-pobede-zenita-u-14-v-finale-pervenstva-rossii-u-14.htm

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