Семак прокомментировал победу «Зенита» U-14 в финале чемпионата России

Главный тренер «Зенита» посетил финал чемпионата России (U-14), в котором сине-бело-голубые под руководством Максима Коваленко и Константина Линева обыграли «Спартак» (1:0).

«Рад, что у меня получилось посетить финальный матч среди ребят 2007 года рождения. Так уж сложилось, что в финале встретились принципиальные соперники — «Спартак» против «Зенита». Очень интересный матч. Моменты были очень хорошие и у одних, и у других ворот, матч держал в напряжении. Болельщики, которые пришли сегодня посмотреть и поддержать своих ребят, получили удовольствие — так же, как и я. Азарт, в котором проходил матч, не оставил никого равнодушным. Я рад за ребят из Академии «Зенита» — победили, выстояли в непростом матче. У спартаковцев были хорошие моменты, чтобы исправить положение и свести матч к положительному для себя результату, но удача была на стороне «Зенита». Но удачу тоже нужно заслужить. Ребята сегодня это сделали своим трудом, самоотдачей, желанием. Поздравляю ребят и тренерский штаб с заслуженной победой», — приводит слова Семака сайт «Зенита».