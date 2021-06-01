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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Арбитр любительской футбольной лиги использовал партбилет КПРФ вместо красной карточки. Видео

09:35

Дагестанская любительская футбольная лига в своем Instagram опубликовала забавный ролик. На видео арбитр показывает карточки, которые позаимствовать у коллеги, так как свои забыл дома.

Желтая карточка была вырезана из куска картона соответствующего цвета. Вместо красной был партийный билет Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).

Публикация от ЛФЛ Дагестана (@lfl05)

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