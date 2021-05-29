Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, как пытается вернуться в профессиональный спорт.

— Вы, судя по всему, решили реанимировать карьеру? Как возник вариант с молодежкой «Енисея»?

— Да, прошло три с половиной года с момента последнего выхода на поле, но я своего последнего слова в футболе не сказал. Посчитал, что пришло время вернуться. Созвонился с директором «Енисея» Алексеем Иваховым, переговорили. Договорились, что буду тренироваться с молодежкой, потом проведу сборы с основной командой. Других вариантов не искал, первым делом набрал Евгеньевича. Есть желание закончить карьеру именно в родном «Енисее», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

— Насколько вероятно, что в новом сезоне будете заниматься с первой командой? И какая в принципе цель в клубе — снова выйти в официальных матчах?

— Пока я тренируюсь, набираю физические кондиции. Для меня сейчас главное: подготовка к тренировке, тренировка и восстановление. Другие дела — потом. Что касается цели, хочу помочь команде с определенными задачами, но только главный тренер решает, кому играть. Допустим, в новом сезоне начну выходить на поле не с первых матчей, но все равно пользу команде принесу, не сомневайтесь. Старый конь борозды не испортит.

— Оформлены ли отношения с клубом официально, получаете ли в нем зарплату?

— Моя задача — тренироваться, о контракте буду думать потом. Сейчас я получаю возможность заниматься, и для меня это самое важное. Хочу еще раз поблагодарить Алексея Ивахова и Антона Евменова.

Чепчугов приостановил свою карьеру в феврале 2018 года, разорвав контракт с красноярской командой.