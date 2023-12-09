Романов заявил о быстром прогрессе игроком молодежной команды «Спартака»

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Вадим Романов поделился мнением об уровне игроков.

«Перевод из академии в молодежку достаточно сложный и в футбольном, и в психологическом плане, но нам было очень приятно смотреть, насколько футболисты быстро прогрессируют. Если первая часть года была достаточно сложная, то во второй части мы видим, насколько футболисты нас поняли, сделали то, что мы от них требуем», — цитирует тренера ТАСС.

По итогам сезона МФЛ «Спартак» занял 5-е место, набрав 39 очков после 19 туров. Чемпионом стал «Локомотив» (52 очка).