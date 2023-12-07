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«У своих ворот»

Сегодня, 17:35

РФС поддержит грантами лучших преподавателей физкультуры, участвующих в проекте «Футбол в школе»

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РФС поддержит грантами лучших преподавателей физкультуры из школ, которые участвуют в проекте «Футбол в школе». Вчера, 6 декабря, прошел финальный этап профессионального конкурса «Магнит футбола». В состав экспертного жюри вошли тренер сборной России Юрий Никифоров, начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников, бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов, а также журналисты и блогеры.

Из 48 победителей региональных этапов была выбрана «символическая сборная» конкурса — 11 лучших педагогов, каждый из которых получит от РФС грант в размере 150 тысяч рублей. Чествование победителей «Магнита футбола» станет частью программы Матча звезд FONBET Кубка России, который пройдет 16 декабря.

В конкурсе принимали участие учителя, занимавшиеся с детьми в рамках проекта «Футбол в школе» в 2022-2023 учебном году — 3780 преподавателей из 2150 школ в 48 регионах России. В общей сложности грантами в размере от 35 до 150 тысяч рублей отмечены 200 лучших педагогов проекта.

РФС
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