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Сегодня, 09:17

РФС заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Хабаровским краем

Сергей Разин
корреспондент
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Михаил Дегтярев и Александр Дюков.
Фото РФС

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, правительство Хабаровского края и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, сообщается на официальном сайте РФС.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области и создать необходимые условия в Хабаровском крае для увеличения количества взрослых и детей, систематически занимающихся футболом.

Соглашение также предусматривает присвоение статуса регионального центра РФС и детского футбольного центра двум ведущим футбольным школам края к 2024 году, что позволит им получать регулярную финансовую и методическую поддержку РФС, стать ключевым звеном подготовки футболистов.

Источник: https://rfs.ru/news/216140
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