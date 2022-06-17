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Матыцин допускает участие клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался на тему возможного участия клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских турнирах.

«Я думаю, что и теоретически, и практически клубы могут участвовать в чемпионатах России. Вопрос регламентов и позиций международных федераций, в данном случае ФИФА и УЕФА. Это если мы говорим про футбол. То, что касается других международных федераций, — это задача наших национальных федераций уже в каждом конкретном случае принимать решение», — цитирует ТАСС Матыцина.

Также министр спорта отметил актуальность этой государственной задачи и надеется, что проживающие на этих территориях не будут иметь ограничений.

«Но как государственную задачу я вижу, что она актуальна, и мы должны сделать все необходимое для того, чтобы люди, которые живут на названых вами территориях, не имели ограничений, будь то дети или взрослые. Мы всегда говорим, что спорт не знает границ», — сказал Матыцин.

Источник: https://tass.ru/sport/14943933
Олег Матыцин
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