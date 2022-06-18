Роману Широкову запретили заниматься футбольной деятельностью на шесть месяцев в Москве

Бывший футболист сборной России Роман Широков на шесть месяцев отстранен от футбольной деятельности на территории Москвы, информирует пресс-служба Московской федерации футбола.

Такое наказание начальник команды «Строгино» получил за оказание воздействия на судей во время матча молодежных команд клубной лиги первенства Москвы «Строгино-2008» — «Родина».

«В соответствии с ч. 2 ст. 54 Положения Комитета по безопасности и этике РОО МФФ, за оказание косвенного воздействия администратором ГБУ ФК «Строгино» Р.Н. Широковым на судей Матча без цели влияния на спортивный результат Матча — установить администратору ГБУ ФК «Строгино» Р.Н. Широкову запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности на территории г. Москвы на срок 6 (шесть) месяцев и наложить штраф в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 46 Положения Комитета по безопасности и этике РОО МФФ, за неявку на заседание Комитета — наложить штраф на администратора ГБУ ФК «Строгино» Р.Н. Широкова в размере 10 000 (десять тысяч) рублей;

Комитет уведомляет о необходимости администратору ГБУ ФК «Строгино» Р.Н. Широкову сдать аккредитацию, выданную МФФ, на спортивный сезон 2022 г. и принести официальные извинения судьям Матча в течение 10 (десяти) дней с момента вынесения решения», — говорится в заявлении на сайте.

Напомним, после игры Роман Широков получил красную карточку за нецензурную брань и угрозы в адрес арбитров.