Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира 2022
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 17:13

РФС планирует решить проблему относительного возраста в российском футболе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Экспериментальный турнир РФС.
Фото РФС.

В Санкт-Петербурге 24 августа стартовал первый детский экспериментальный турнир РФС.

В рамках соревнований специалисты организации проведут тесты по изучению влияния физиологического созревания на развитие индивидуальных качеств и технико-тактических действий детей во время тренировок и игр.

«В рамках турнира мы изучаем две проблемы. Первая — это широко известный эффект относительного возраста. Также мы планируем выработать методику, которая позволит нам решить проблему раннего поиска одаренных детей, которые потенциально могут вырасти в футболистов очень высокого уровня», — заявил заместитель генерального секретаря РФС Андрей Бурлаков.

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов отметил, что существуют методики, которые помогают решить проблему относительного возраста.

«Они [методики] позволяют пропорционально вычислить, например, будущие скоростные качества ребенка, которому, допустим, в 5 лет может не хватать сил остановить мяч, а в 8 он уже будет сильнейшим в своем возрасте», — рассказал футболист.

Экспериментальный турнир РФС будет проходить до 29 августа. Юные футболисты сыграют разными составами до и после тестов. Во втором случае команды будут сформированы в зависимости от результатов «обмеров». 24 августа тесты с детьми проходили Радимов, экс-нападающий «Динамо» Павел Погребняк, а также бывшие игроки «Зенита» Алексей Игонин и Алексей Гасилин.

РФС
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Вячеслав Колосков: "Безальтернативные выборы - общепринятая практика, ничего страшного"
Федун, Колобков, Прядкин. Первые секунды после избрания. Кто поздравил Дюкова?
Юный игрок "Чертанова" - о голе рабоной: "Ни на кого не равнялся. Давно хотел так забить"
Борзаковский круче Болта
Решение Мутко. Реакция Сергея Анохина
Решение Мутко. Реакция Игоря Ефремова
Решение Мутко. Реакция Рохуса Шоха
Александр Львов. "От "Спартака" до сборной"
Кто заказал шампанское Кокорину и Мамаеву?
Широков стал любителем
Стадиону "Динамо" присвоено имя Льва Яшина
Сергей Прядкин - после исполкома РФС
Керимов покидает конференцию РФС
Автопарк членов исполкома РФС
Леонид Слуцкий - почетный гость детского турнира
Толстых отправлен в отставку
Губерниев vs Малафеев: мнения сторон
Возглавил футбол
Евсеев прощается с футболом
Золотая мантия 2011, обзоры
Руководители РФС и ветераны футбола возложили венки к обелиску Победы
2-й этап Кубка равных возможностей "Мы вместе!"
Открытие мемориальной доски Игорю Нетто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Избившего камерунского судью игрока пожизненно дисквалифицировали из челябинской любительской лиги
Новости
RSS RSS
Все новости