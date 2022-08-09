Мостовой — о матче-реванше легенд «Спартак» и «Зенита»: «Меня никто не приглашал»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему не подтвердил свое участие в ретро-матче между красно-белыми и «Зенитом».

«Мне никто ничего не писал, не отправлял. Что значит приглашали? Я что, вип-персона? Меня никто не приглашал. Если пригласят, то я подумаю», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч-реванш легенд «Спартак» и «Зенита» пройдет 2 сентябре в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Первая встреча между красно-белыми и «Зенитом» прошла 8 июля и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Голы забили Роман Широков и Александр Кержаков.