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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

На ВЭБ Арене состоялся «Школьный день ПФК ЦСКА»

15:27
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18 мая на ВЭБ Арене состоялся «Школьный день ПФК ЦСКА». На футбольном поле прошло награждение победителей школьных конкурсов, которые организовывались красно-синими на протяжении всего учебного года.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация программы ПФК ЦСКА по поддержке школьных секций футбола. Участниками стали генеральный директор клуба Роман Юрьевич Бабаев, директор Московского центра «Патриот.Спорт» Кучушев Марат Ряшитович, а также — учителя физической культуры и директора школ районов Щукино и Хорошево-Мневники.
После презентации Бабаев и Кучушев подписали соглашение о сотрудничестве между клубом и центром «Патриот.Спорт», которое позволит расширить реализацию программы «Урок ЦСКА».

«Я глубоко убежден, что учителя и врачи — это одни из самых важных профессий. Низкий поклон им! Надеюсь, что мы сможем помочь учителям в этой трудной работе воспитания ребят. Основная наша цель — горящие глаза у детей, а попадание в основную команду — это, так скажем, косвенная. Мы будем рады, если сможем облегчить работу учителей. Хочется, чтобы дети чаще занимались спортом, ибо в здоровом теле — здоровый дух. Мы всегда рады видеть вас, учителя, на матчах, на ВЭБ Арене. Приходите и давайте дружить!» — сказал Бабаев.

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