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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Титов и Тарасов сыграют в матче чемпионата Тульской области

13:01
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов сообщил в Instagram, что вместе с бывшим футболистом «Рубина» Дмитрием Тарасовым примет участие в матче чемпионата Тульской области.

Футболисты сыграют в составе клуба «Аэрозоль» против «Химика» 22 мая. Начало матча – в 15:00 по московскому времени.

Тарасов в декабре 2020 года покинул «Рубин», проведя за команду 11 матчей. В феврале 2021 года он подписал контракт с любительским клубом «Сахалинец». Сейчас 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Титов - 6-кратный чемпион России в составе «Спартака». Дважды, в 1998 и 2000 годах — признавался лучшим футболистом России. Закончил карьеру в 2012 году.

Титов и Тарасов сыграют в матче чемпионата Тульской области. Фото Instagram
Титов и Тарасов сыграют в матче чемпионата Тульской области. Фото Instagram

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