РФС, Минспорта и Правительство Кемеровской области заключили соглашение о сотрудничестве

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Кемеровской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, информирует пресс-служба РФС.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

«В Кемеровской области более 42 тысяч человек регулярно занимаются футболом, — отметил президент РФС Александр Дюков. — В регионе работают 45 отделений футбола, проводятся соревнования среди мужских команд, женщин и ветеранов. Дети ежегодно принимают участие в фестивале «Кожаный мяч», фестивале дворового футбола и других многочисленных турнирах и фестивалях. В дополнение к ним в Кузбассе будут созданы Школьная и Студенческая футбольные лиги, в которых смогут принимать участие как мальчики, так и девочки. Для участия в региональных и всероссийских соревнованиях будут организованы как минимум 20 новых команд.

В рамках дальнейшего развития системы подготовки резерва мы планируем присвоить одной из ведущих спортивных школ региона статус «Региональный центр РФС», на базе которого будет образован региональный центр подготовки специалистов. Еще две школы получат статус «Детский футбольный центр». Все учреждения смогут рассчитывать на финансовую и методологическую помощь РФС.

Реализация запланированных мероприятий повысит интерес к футболу в регионе, будет способствовать открытию новых талантов для профессионального футбола и дальнейшему приобщению жителей области к здоровому образу жизни".